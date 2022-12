Premio Firenze, segnalazione d’onore per “I ragazzi del Bar Luana”

FIRENZE (ITALPRESS) – Al XXXIX Premio letterario Firenze segnalazione d’onore per “I ragazzi del Bar Luana” di Fabrizio De Nicola, edito da Novantacento.“Questo denso volume a sfondo autobiografico descrive l’educazione sentimentale, culturale e politica di un adolescente in una Sicilia degli anni Settanta molto diversa da come ce la facevano apparire i luoghi comuni – si legge nella motivazione -. L’io narrante appartiene a una famiglia della buona borghesia ricca di interessi culturali, priva di atavici pregiudizi e aperta al nuovo. Il ragazzo, dopo una prima ebbrezza rivoluzionaria, matura un sentire politico equilibrato, estraneo a ogni totalitarismo, incline al dialogo anche con gli avversari politici. Suggestive le pagine dedicate alla Palermo degli anni Settanta, con le storiche cabine di Mondello prese in affitto da più famiglie “quotate”, ma anche quelle evocative dei viaggi per l’Europa in autostop o con l’interrail, che apparirebbero da trogloditi ai giovani di oggi abituati a spostarsi in aereo a prezzi stracciati con un clic da un capo all’altro del mondo”.

– foto Fabrizio De Nicola –

(ITALPRESS).