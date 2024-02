Premio “Legalità Fiscale” della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – La Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, al fine della diffusione e affermazione di una cultura della legalità e della equità in materia tributaria, ha istituito con il Patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, dell’Associazione Magistrati Tributari Sicilia, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo, della Fondazione Sicilia e del Comune di Palermo (Media partner Italpress), un premio “Legalità fiscale” destinato (annualmente) a personalità che in tale ambito si sono particolarmente distinte per il loro impegno professionale, sia nel settore pubblico che privato. Lo rende noto il presidente Angelo Cuva.Il premio prevede una Sezione generale per operatori dello scenario tributario (appartenenti all’Amministrazione finanziaria, Professionisti, Docenti, Giudici tributari) ed una Sezione Speciale riservata ad un giovane avvocato (tra quelli abilitati nell’ultima sessione di esami della Corte di Appello di Palermo) scelto sulla base di una selezione volta a premiare il migliore elaborato sul tema “Proposte per l’affermazione della legalità ed equità tributaria”.Per la prima edizione, con riferimento alla Sezione speciale, gli avvocati abilitati nell’ultima sessione risultanti dall’elenco trasmesso dal Consiglio dell’Ordine di Avvocati di Palermo, potranno presentare un elaborato sul tema “Proposte per l’affermazione della legalità ed equità tributaria”, di una lunghezza massima di sei cartelle (cartelle di 1800 battute), sottoscritto digitalmente, inviandolo entro il termine perentorio del 7 marzo 2024 alla pec della Camera: [email protected]. Al vincitore della Sezione speciale sarà attribuita una borsa di studio di 1.000 euro.– foto Angelo Cuva –(ITALPRESS).