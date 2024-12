“Prima i servizi e lo sviluppo”, PeR insiste: “Non è il momento della tassa di soggiorno”

Gela. La tassa di soggiorno non è la soluzione per risanare le casse del municipio. Il gruppo “Progressisti e rinnovatori” continua a dire no all’introduzione di questo “balzello” mentre l’amministrazione va avanti per la propria strada. È stato concluso l’iter, in commissione affari generali, per il regolamento che andrà a delineare gli aspetti salienti della tassa di soggiorno, prima dell’approdo tra gli scranni del consiglio comunale. Lo abbiamo riportato ieri. “Come “PeR” siamo stati la prima forza politica a sollevare l’inopportunità di introdurre una tassa di soggiorno. Non siamo contrari a prescindere ma non è il momento. Continuiamo a sostenere che prima si debbano dare i servizi ai cittadini creando un indotto attrattivo, per incentivare e non demoralizzare le visite e le presenze. L’amministrazione comunale sta andando avanti per introdurla. Come si pensa di incrementare il turismo? Solo con la vicina Agrigento? Sarà sicuramente un occasione che Gela dovrà cogliere ma occorre essere pronti, oggi la priorità è lavorare a una propria identità con una serie di proposte in città e poi creare i collegamenti magari valorizzando i siti archeologici, aprendoli. Gli slogan vanno bene al momento ma poi occorrono programmazione, idee e lavoro”, dice Miguel Donegani.