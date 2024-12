Gela, sirene di mercato per alcuni “senatori”. Cocimano nel mirino della Nissa

Gela. Le sirene di mercato non accennano a placarsi. Il calciomercato è iniziato ufficialmente da quattro giorni e il Gela, in entrata, pare non si sia ancora mosso. Nessuna firma sul contratto e nessuna uscita, almeno per ora. Voci di mercato, però, parlano di chiamate da parte di altri club di Eccellenza a Luca Savasta e Fabio Bossa, che a Gela non stanno trovando molto spazio. I due stanno soffrendo parecchio la concorrenza nei rispettivi ruoli, soprattutto da parte di Vincenzo Manfré e Alessandro Di Dio, arrivato per far rifiatare gli interni di centrocampo e stanziatosi, negli ultimi impegni, in cabina di regia. Sirene direttamente dalla Serie D, invece, per Salvo Cocimano. Forte l’interesse sull’ex Enna da parte della Nissa, che lo vorrebbe in maglia biancoscudata per sostituire Mauro Bollino, ad un passo dal Gela ma che poi ha preferito optare per la Nocerina e restare nel campionato di Serie D.