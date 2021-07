Primi lavori negli stabili Iacp, Cgil: “Segnali di normalità a Santa Lucia”

Gela. “I ponteggi a Santa Lucia sono segnali di normalità”. Il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice e i rappresentanti provinciali del Sunia considerano l’avvio dei lavori per il rifacimento dei prospetti delle palazzine popolari Iacp, come un segnale confortante, che risponde alle tante denunce che il sindacato, per mesi, ha lanciato sullo stato di abbandono della zona. “Queste sono le azioni concrete che noi cerchiamo perchè nessun essere umano, nessun bambino, nessuno deve restare ultimo per qualità della vita e servizi erogati. Prendiamo atto positivamente degli interventi di ripristino a beneficio degli abitanti negli alloggi popolari – spiegano dal sindacato – e siamo altrettanto soddisfatti che la città assuma un aspetto più decente anche alla vista. È certo che l’occhio voglia la propria parte e rendere normale una serie di palazzine significa eliminare l`inquinamento visivo che tanto danno fa ai potenziali turisti e ancor prima ai cittadini che ogni giorno sperano in una città più bella e con più servizi.