Primo raduno dei carretti siciliani,tra folclore e tradizioni

Gela. Si è tenuto lo scorso sabato il primo raduno di carretti siciliani, uno dei simboli più emblematici della Sicilia. Nonostante le diverse trasformazioni, esso si tramanda di generazione in generazione come oggetto più caratteristico dell’arte popolare siciliana. Non è possibile, semplicemente, chiamarlo mezzo di trasporto ma, grazie alla vivacità dei suoi colori e la bellezza dei suoi dipinti, esso è una vera e propria opera d’arte. Sul carretto vengono riportati coloratissimi dipinti che lo rende davvero unico e particolare. Vengono dipinte non solo figure allegoriche o semplici decori, ma molto spesso anche scene articolate che richiamano antichi miti, vicende storiche e storie tratte dalla Bibbia.

La sfilata ,patrocinata dal comune di Gela e curata dall’associazione Sergio di Dio , è partita dal museo Archeologico di Gela ed ha raggiunto Piazza Umberto I.