Progetto “cold ironing” per il porto isola: Regione nomina rup, fondi per 1,5 milioni

E’ stato individuato un funzionario dello stesso dipartimento dell’energia, che si occuperà delle procedure per il progetto del porto isola e per quello che tocca invece il porto di Siracusa, che ha ricevuto uno stanziamento sicuramente più ingente, da 18 milioni di euro. I fondi arrivano dal Ministero delle infrastrutture e sono legati ai processi di decarbonizzazione, per abbattere le emissioni generate delle navi nei siti portuali, soprattutto per quelli inseriti nei siti industriali.