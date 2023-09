Progetto Forsu escluso da finanziamenti Pnrr, Tar annulla per un solo parametro

Gela. I giudici del Tar Lazio non hanno aperto troppi spiragli ad Impianti Srr, la società in house che gestisce il sito di Timpazzo e in città si appresta ad avviare il nuovo servizio rifiuti. L’azienda aveva presentato una proposta progettuale per un nuovo sistema di trattamento Forsu, destinato poi alla produzione di biometano. Il management decise di tentare la strada dei finanziamenti Pnrr, attraverso la misura a sostegno della “transizione ecologica”. Dal Ministero dell’ambiente, però, ad inizio anno giunse l’esclusione dalla lista dei progetti finanziabili. I vertici di Impianti, certi di un’erronea valutazione dei criteri da parte della commissione e ritenendo non in linea il punteggio finale, hanno tentato di rientrare nella copertura Pnrr rivolgendosi ai giudici amministrativi. Il Tar Lazio, competente in materia, aveva già respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai legali della società. Ora, nel merito, i magistrati hanno accolto il ricorso ma annullando solo per uno dei parametri, quello del tipo di tecnologia prevista per la realizzazione del sistema. In questo caso, infatti, i giudici romani confermano che ci fu un’errata valutazione da parte della commissione che analizzò i progetti, assegnando a quello di Impianti, per questo parametro, un punteggio fin troppo basso. Il Tar, in sentenza, invece conferma l’esito per tutti gli altri parametri contestati, “risoluzione delle infrazioni”, “quadro economico” e “tempi di realizzazione”.