Timpazzo, Picone: “Unico parametro annullato ci fa rientrare in graduatoria per nuovo impianto”

“Il Tar Lazio ha riconosciuto che illegittimamente la commissione non aveva assegnato, per uno degli indicatori, il punteggio massimo. Per effetto di questo pronunciamento Impianti ha diritto ad essere inserita in graduatoria tra le imprese ammesse al finanziamento, per cui il ministero dovrà adottare un decreto di finanziamento anche per l’impianto proposto dalla Srr”, dice. L’investimento mira ad un sistema per il trattamento della frazione Forsu, da convertire in carburanti sostenibili. “Gela può già immaginare un impianto per la produzione di syngas o gas di sintesi da sei mega termici e quattro mega termici elettrici che andrebbe a valorizzare energicamente quarantamila tonnellate annue di Css, rendendo quindi sempre più virtuoso il sistema. Per Timpazzo – conclude Picone – si apre la strada verso un autoconsumo energetico in piena economia circolare con la valorizzazione del rifiuto urbano che dopo i nostri trattamenti diventerà risorsa”.