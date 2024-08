“Progetto non cambia”, Di Paola: “Scerra? Se è alternativo al centrodestra e a Schifani”

Gela. La piena fiducia nel sindaco Terenziano Di Stefano non gli è mai mancata. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, già lo scorso anno durante l’agorà politica, volle con forza la candidatura dell’ex assessore civico della giunta Greco, dalla quale prese poi le distanze insieme al gruppo di “Una Buona Idea”. Oggi, conferma quel sostegno e inizia ad interpretare l’eventualità di una fase 2 della giunta, forse addirittura anticipata rispetto alle previsioni. “Non penso ci sia una fase 2 – dice Di Paola – il nostro progetto non cambia. Dalla città parte un modello alternativo al centrodestra del governo Schifani. Lavoriamo in prospettiva, con un progetto che si colloca in un decennio. Vogliamo estenderlo al territorio e appunto alla Regione”. Di Paola e i grillini sono grandi sponsor politici del sindaco Di Stefano e della coalizione che ha vinto le amministrative. Il primo cittadino, ieri, non ha affatto escluso nuovi innesti, da subito per sostituire due assessori che hanno manifestato “motivi personali” e potrebbero lasciare Palazzo di Città. L’identikit dei potenziali nuovi conduce pure all’ex leader di “Alleanza per Gela” Salvatore Scerra, già consigliere comunale di Fratelli d’Italia e ora, pare, vicino all’Mpa. “Scerra? Noi arriviamo da un percorso lungo, iniziato lo scorso anno – aggiunge Di Paola – abbiamo sempre detto che se qualcuno prende consapevolezza di sentirsi alternativo al governo Schifani, che sta evidentemente fallendo, se ne può discutere. Se Scerra o altri esponenti di quell’area hanno maturato questa conclusione e non si sentono più vicini al centrodestra del governo Schifani, possiamo valutare”. Il vicepresidente vicario dell’Ars non sembra innamorato, politicamente, di eventuali ibridi: in parte con la testa al centrodestra regionale e per il resto con i piedi in un governo cittadino alternativo a quell’area politica.