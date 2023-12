Progetto per la città, partiti e movimenti confermano: “Si va avanti per una coalizione coesa”

Gela. Come riportato ieri, andrà avanti l’agorà per un progetto amministrativo e politico, alternativo all’amministrazione Greco e al centrodestra dei partiti. Arriva anche il documento ufficiale sostenuto dalle forze presenti all’incontro di ieri sera. Le divergenze sulla collocazione politica non sembrano depotenziare l’obiettivo primario di un cammino di prospettiva, con forze progressiste, civiche e moderate. “Il confronto per costruire una coalizione coesa continua con la forza propulsiva delle idee. Sono state messe in campo le proposte programmatiche di massima, sulle quali si è aperto un importante e proficuo dibattito, basato sulla comune visione di dare alla nostra comunità un futuro diverso, che si fondi su azioni concrete e, soprattutto, realizzabili, anche alla luce del dissesto economico in cui versa la città”, si legge nel documento rilasciato.