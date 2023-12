Cantiere via Venezia, ancora tensioni: esercente contesta interventi, lavori proseguono

Gela. Il completamento dei lavori di riqualificazione di un tratto di via Venezia sta diventando un tragitto ad ostacoli. Anche oggi, l’amministrazione comunale, con il sindaco Lucio Greco e l’assessore Romina Morselli, ha dovuto presenziare per una serie di tensioni. Uno degli esercenti della zona ha platealmente tentato di bloccare l’intervento per la collocazione di altre palme, previste nel progetto. Ha cercato di impedire operazioni che toglierebbero spazio alla propria attività. In questi mesi, l’area sta assumendo un diversi decoro ma alcuni esercenti non sembrano così concordi.