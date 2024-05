Approvata relazione fine mandato, dati e numeri sullo stato dell’ente: andrà alla Corte dei Conti

Una massa comunque notevole per un Comune in dissesto. Sono tutte tappe che non potranno sfuggire alla nuova amministrazione. L’intera relazione di fine mandato sarà trasmessa alla Corte dei Conti per un vaglio ancora più approfondito, così come indicato nella delibera di approvazione e nel verbale del collegio dei revisori, che aveva richiesto delle integrazioni. Nelle conclusioni, l’avvocato Greco insiste sulle tante difficoltà amministrative e burocratiche affrontate, a partire da un deficit evidente di personale, fin troppo sottodimensionato. I concorsi per nuove assunzioni sarebbero essenziali anche se il dissesto rallenterà l’eventuale iter. Il sindaco ha indicato tutte le linee di finanziamento attivate e i progetti che sono partiti (compreso il maxi investimento sul gas “Argo-Cassiopea”). In quest’ultimo periodo, quasi esclusivamente quelli di “Qualità abitare”, oltre alle procedure per la gara destinata al secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. Per chi prenderà il posto dell’avvocato, si prospetta un impatto tutt’altro che facile da sostenere, tra ristrettezze di personale e impellenze finanziarie.