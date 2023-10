Protesta Missuto, controlli forze dell’ordine: “Rispetto regole ma lo Stato mi dia ciò che è mio”

Gela. Ha iniziato lo sciopero della fame, a dieci anni dall’ultima plateale protesta, per riaccendere i riflettori sulla tormentata vicenda delle sue aziende, strette tra mancati pagamenti di amministrazioni pubbliche e il serio rischio di trascinare via anche le disponibilità della famiglia. L’imprenditore Emilio Missuto non intende recedere almeno fino a quando non ci sarà un incontro con le istituzioni del territorio e con il presidente della Repubblica. E’ la priorità dell’iniziativa. Questa mattina, ci sono stati momenti di agitazione. Personale del corpo della polizia municipale e funzionari di polizia hanno effettuato degli accertamenti. A Missuto e ai suoi familiari, che lo sostengono, non è permesso infatti “campeggiare” nell’area del parcheggio adiacente palazzo di giustizia. Lui non si arrende e si è adeguato alle richieste che gli sono pervenute dalle forze dell’ordine, nonostante un primo momento di incomprensione. Questa volta, infatti, si è presentato proprio a bordo di un camper, anche per avere un tetto sopra la testa e riposare la notte. Da quasi vent’anni, Missuto e i familiari attendono la conclusione di un procedimento civile scaturito dal mancato pagamento di lavori. Fatti accaduti in Sardegna e sul tavolo della Corte d’appello sarda. Lo stabilimento di contrada Sabuci non ha avuto buona sorte e da tempo è alla mercé di ladri che hanno portato via quasi tutto e di chi ha fatto accesso solo per danneggiare le apparecchiature necessarie alla produzione di inerti.