Protesta operatore guardiafuochi, Archimede: “Ci sta calunniando, azienda opera rispettando regole”

Gela. La protesta dell’operatore guardiafuochi Salvatore Comandatore è proseguita anche oggi, davanti Palazzo di giustizia. Chiede di riavere il lavoro che svolgeva nel porto isola per conto dell’azienda “Archimede”, da anni attiva nel sito con dipendenti locali. L’operatore e il presidente dell’antiracket Salvino Legname hanno avanzato una serie di denunce pubbliche su presunte irregolarità dell’azienda e di azioni volte a danneggiare il lavoratore. Proprio dalla società però fanno sapere che si recheranno in procura a segnalare i fatti. Si ritengono “calunniati” da Comandatore. “Questo lavoratore ha sempre agito contro l’azienda avviando decine di azioni giudiziarie, mai andate a buon fine – riferiscono dagli uffici di “Archimede” – non è assolutamente vero che non sia stata rispettata la decisione del reintegro. A giugno, Comandatore è stato convocato ma non si è presentato per almeno tre mesi e abbiamo provveduto al licenziamento. E’ falso che sia stato licenziato perché si sarebbe opposto all’ordine di sversare in mare idrocarburi”.