Prova di tenuta per la maggioranza del sindaco, dopo polemiche interne domani in aula contratto Ghelas

Gela. Dopo il sì dei dirigenti e della giunta, il nuovo contratto della Ghelas arriva in aula consiliare. E’ quello che inaugura il nuovo corso dell’imprenditore Francesco Trainito, nominato e voluto direttamente dal sindaco Lucio Greco. Domani, consiglieri convocati per arrivare all’approvazione, così da evitare rischi. Bisognerà pronunciarsi entro fine anno e il contratto Ghelas è stato inserito all’ordine del giorno, insieme ad una serie di debiti fuori bilancio, solo una minima parte di quelli che a ridosso di Natale sono arrivati sul tavolo della commissione consiliare bilancio. I componenti hanno chiesto il tempo necessario per valutarli, facendo montare ancora di più lo scetticismo verso i metodi della burocrazia municipale, che anche questa volta ha concentrato atti finanziari molto delicati, tutti a ridosso di fine anno. Sul contratto della Ghelas, ci sarà un’altra prova di tenuta per la maggioranza del sindaco Lucio Greco. Nelle ultime settimane, non sono mancati i distinguo, anche se fino ad ora ha sempre retto. La tensione interna è platealmente esplosa, in consiglio, solo in un unico precedente e sempre quando si è trattato di valutare la situazione della Ghelas, in quel caso c’era da votare la proroga dei servizi.