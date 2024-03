“Punto di non incontro”, pubblicato il primo libro del gelese Walter Pelligra

Gela. È uscito ieri, 25 marzo, il nuovo romanzo “Le storie non raccontate – Punto di non incontro” dell’autore gelese Walter Pelligra.

Si tratta del primo volume di una trilogia, interamente autoprodotto.Il primo traguardo dopo diciassette anni di lavoro e maturazione creativa. Il romanzo è stato presentato in anteprima lo scorso giovedì durante una serata in un noto locale della città e ha già suscitato curiosità e interesse tra il pubblico presente in sala. Un progetto a cui l’autore ha cominciato a lavorare dall’ormai lontano 2007, rimaneggiato più volte prima di arrivare alla stesura finale. In particolare, il periodo del lockdown è servito a rivisitare i capitoli e riscriverne da capo il contenuto.

L’autore, Walter Pelligra scrive storie sul web ed appassionato musicista. Vive anni duri a causa della perdita della sorella e della madre, traumi che sfrutterà nelle sue storie per ispirare speranza attraverso trame intricate e dedite alle più forti sensazioni generate dall’uomo. Inizia a scrivere Le Storie Non Raccontate durante gli anni del liceo, traendo spunto da grandi scrittori come King e Bradbury e dedicandosi all’approccio su generi come fantascienza, horror e dramma, seguendo lo stile tipico americano e basandosi principalmente sul periodo adolescenziale.