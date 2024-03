Progressioni economiche orizzontali, procedura non avanza: Pizzardi: “Bisogna accelerare”

Gela. Gli avvisi per la selezione destinata alle progressioni economiche orizzontali sono stati pubblicati entro il termine previsto. Le relative domande dei dipendenti comunali che ne hanno i requisiti sono state formalizzate e inoltrate. Però, la procedura adesso segna il passo. A ricordarlo è una nota sindacale, a firma della delegazione UilFpl. L’assessore Antonio Pizzardi, che ha la delega al settore e ha voluto che si accelerasse per arrivare agli avvisi e al riconoscimento delle progressioni economiche, ha a sua volta redatto una comunicazione interna. E’ convinto che si debba fare presto. Ha indirizzato la missiva al segretario generale Carolina Ferro e a tutti i dirigenti dell’ente (allo stato solo due in servizio ovvero Antonino Collura e Mario Picone). L’assessore insiste parecchio sul “principio generale di buon andamento a cui deve uniformarsi la pubblica amministrazione, che prevede il rispetto dei criteri di rapidità, efficacia, efficienza, miglior contemperamento dei vari interessi, nell’adempimento dell’attività amministrativa”. E’ consapevole che gli uffici dell’ente si trovano in emergenza ma ritiene che il capitolo delle progressioni economiche orizzontali possa essere uno sprone maggiore per assegnare ai dipendenti ciò che gli spetta.