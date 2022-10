“Qualità abitare”, un milione e mezzo dal ministero: Di Stefano, “per i Comuni servono più rup”

Gela. La scorsa settimana, dal ministero, è pervenuta un’ulteriore anticipazione del budget complessivo del programma “Qualità dell’abitare”. Al Comune è stato trasferito un milione e mezzo di euro, che servirà ad assicurare le coperture per le attività di progettazione e più in generale per quelle tecniche e istruttorie. Il programma finanziato dal Ministero delle infrastrutture, un anno fa garantì a Palazzo di Città stanziamenti per un totale di trenta milioni di euro. Si tratta di fondi che dovranno servire a finanziare due vasti progetti di riqualificazione urbana, per aree cittadine che dalla periferia arrivano fino a ridosso del centro storico. C’è però bisogno di accelerare il passo, dopo un periodo di fermo quasi completo. Da poche settimane l’architetto Antonino Collura è stato nominato alla guida dell’unità speciale Pnrr e da lì bisognerà prendere il via per cercare di rispettare il cronoprogramma di “Qualità dell’abitare”. “Il percorso è tracciato da tempo – dice l’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano – non possiamo permetterci di perdere il treno del Pnrr. Dopo questo, infatti, per il Comune sarà molto difficile attingere ad altre fonti di finanziamento. Ho già parlato con il dirigente Collura e bisogna andare avanti”. Uno degli ostacoli che più preoccupano, non solo per “Qualità dell’abitare”, è la scarsa dotazione negli uffici dell’ente. Manca personale e per programmi di finanziamento cruciali rispetto ai progetti da realizzare diventa una variabile sempre più pesante.