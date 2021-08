Quarantuno nuovi casi Covid ma 97 guariti: curva contagio in calo, sono 670 i positivi

Gela. Sono 670, in totale, i contagiati da Covid in città. La curva complessiva tende a scendere. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 41 i nuovi casi in città, in isolamento domiciliare. Sono però 97 i guariti. Anche sul fronte dei ricoveri non si registrano incrementi. Un paziente è stato ricoverato in degenza ordinaria, mentre un altro è stato dimesso. In provincia, i nuovi casi sono 15 di Niscemi, 10 di Caltanissetta, 6 di Riesi, 4 di Campofranco, 4 di Riesi, 2 di San Cataldo, 1 di Butera e 1 di Mussomeli.