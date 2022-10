Raffica di furti nelle attività commerciali, Peritore e la compagna ammettono le responsabilità

Gela. Hanno ammesso le loro responsabilità. Questa mattina, il quarantatreenne Giacomo Peritore e la compagna trentenne si sono presentati davanti al gip del tribunale. Negli scorsi giorni, gli agenti del commissariato di polizia hanno provveduto agli arresti. I due sono accusati di diversi furti, messi a segno di recente in attività commerciali, soprattutto del centro storico. Davanti al gip, per l’interrogatorio di garanzia, non hanno potuto far altro che ammettere le contestazioni, peraltro mosse sulla base delle immagini dei sistemi di videosorveglianza privata. Il modus operandi sarebbe stato sempre analogo, in tutti i colpi ricostruiti dai poliziotti e dai pm della procura, che hanno coordinato le indagini. Veniva asportato anche il registratore di cassa, nel tentativo di portare via denaro.