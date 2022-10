Sanità locale, confronto diretto con i primari del “Vittorio Emanuele”: previste audizioni

Gela. Il sistema sanitario cittadino sconta evidenti difficoltà e la commissione consiliare, presieduta dal forzista Rosario Trainito, vuole riprendere le verifiche. C’è in programma, proprio su proposta del presidente, una serie di audizioni con i primari dei reparti dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. L’attività dovrebbe prendere il via entro le prime settimane di novembre. “Avere un riscontro diretto è fondamentale – dice Trainito – come commissione, dal momento dell’insediamento, ci siamo sempre occupati di valutare la situazione delle strutture sanitarie della città. I problemi sicuramente ci sono ma ai primari anzitutto chiederemo se hanno le risorse necessarie per portare avanti le varie unità. Inoltre, vogliamo appurare se la direzione sanitaria del nosocomio dia seguito alle richieste che arrivano proprio dai primari che guidano i reparti. Sono convinto che non ci si possa sempre limitare ad una semplicistica critica a priori verso Asp. Anzitutto, dobbiamo capire se chi guida il nosocomio stia dando risposte concrete rispetto alle esigenze del personale e dell’utenza. Sparare a zero contro Asp non risolve nulla, anche perchè non tutto ricade sui vertici. Dobbiamo dare la giusta dimensione alla questione”.