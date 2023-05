Randagi, Tar: Comune deve pagare 155 mila euro alla società del canile nisseno

Gela. Il decreto ingiuntivo è già esecutivo. Adesso, anche il Tar Palermo, dopo il giudice civile del tribunale locale, ha sancito che Palazzo di Città deve versare somme per oltre 155 mila euro alla società Ricara, che da anni ormai fornisce il servizio per collocare i cani randagi. La società è proprietaria del canile di Caltanissetta nel quale vengono trasferiti i randagi. Il pagamento si deve per fatture ancora oggi non coperte dal Comune. I giudici amministrativi hanno dato riscontro al giudizio di ottemperanza. L’ente comunale non si è costituito.