Ai campionati nazionali studenteschi risultati di rilievo per Angelica Gentili

“La nostra alunna – dice la professoressa Tuzzetti – ha gareggiato nell’hip hop come “individuale secondo grado”. Angelica è stata stupenda per la determinazione e la tenacia, oltre che ovviamente per l’eccellente risultato conseguito in una competizione nazionale di così alta qualità. Un ringraziamento anche ad Antonello Passacantando dell’Ufficio scolastico regione Abruzzo per l’ospitalità”. “Sono felicissima – dichiara la studentessa – è stata una bellissima esperienza, vissuta in un posto davvero bello come l’Abruzzo. Il livello della competizione era altissimo, per questo è stato stimolante partecipare e sono felice di aver portato in alto il nome del mio liceo e della mia città in una manifestazione così importante”.