Rapina all’ufficio postale di Settefarine, accertamenti sullo smartphone sequestrato ad un minore

Gela. In questa fase, sono due gli indagati per la rapina all’ufficio postale di Settefarine. In pieno giorno, sono riusciti a fare irruzione, armati, per poi darsi alla fuga. I carabinieri erano riusciti ad individuarli, già dopo pochi minuti dal colpo. Hanno però abbandonato lo scooter in sella al quale si erano dileguati. Fuggendo a piedi, hanno fatto perdere le loro tracce. Sono minorenni e i pm della procura nissena stanno coordinando le indagini. Per ora, non sono state emesse misure restrittive. Nei prossimi giorni, verrà affidato l’incarico ad un esperto, che dovrà analizzare i dati dello smartphone sequestrato ad uno dei giovani.