Rapine “Penny” e posta, si indaga su almeno due giovani: una denuncia per favoreggiamento

C’è anche una denuncia, a piede libero, per favoreggiamento. Pare infatti che lo scooter usato per i colpi, che sarebbe lo stesso sequestrato ieri, risulti intestato ad una terza persona che nelle scorse ore si è visto recapitare una formale denuncia. Nei suoi confronti non ci sono misure restrittive. I rapinatori, ieri dopo l’azione a Settefarine, stavano per essere intercettati dai carabinieri e si sono dati alla fuga, abbandonando il motorino e un borsone.