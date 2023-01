“Redivivi 2”, in appello si riapre l’istruttoria: pg ha chiesto condanne

Gela. Per la procura generale la decisione del collegio penale del tribunale è da rivedere, con le condanne di Maurizio Trubia e Diego Nastasi, assolti invece in primo grado. La Corte d’appello di Caltanissetta ha però deciso di riaprire l’istruttoria. Ad inizio febbraio saranno sentiti dei testimoni, a partire da uno dei padroncini della plastica che inizialmente accusò i due di avergli imposto il pizzo sulle attività svolte, per poi ritrattare. In primo grado, arrivò l’assoluzione per entrambi. Sia Trubia (difeso dal legale Nicoletta Cauchi) sia Nastasi (rappresentato dall’avvocato Rocco Guarnaccia) hanno sempre escluso ingerenze sui padroncini della plastica.