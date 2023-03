“Regolamento su trasporto disabili mai attuato”, Gnoffo: “Silenzio assoluto dalla Consulta”

Gela. “Tutto tace e il silenzio è assordante”. L’ex assessore forzista Nadia Gnoffo considera molto grave che ad oggi non abbia ancora trovato attuazione il regolamento per il trasporto disabili, approvato nell’ottobre dello scorso anno, al culmine di settimane di polemiche. “Si va avanti con i voucher e il regolamento è rimasto inattuato – dice l’esponente forzista – concordo con le preoccupazioni espresse dall’associazione “Iononmollo”. Quel regolamento è di facile applicazione ma i ritardi si susseguono. Se fosse accaduto durante il mio assessorato, suppongo che gli attacchi sarebbero stati feroci”. Proprio su questo punto, il dirigente locale di Forza Italia avanza più di un sospetto politico. “Mi chiedo come mai la Consulta per la disabilità abbia smesso di intervenire pubblicamente. Forse, il presidente ha raggiunto un equilibrio politico? Soprattutto, dov’è finita la politica? A pagarne le conseguenze sono soprattutto i disabili e le loro famiglie. Noi abbiamo predisposto quel regolamento per assicurare il pieno della trasparenza e per dare risposte alle famiglie e ai disabili”. Gnoffo e Forza Italia, subito dopo l’approvazione, si sono congedati dal sindaco e dalla maggioranza, in aperto dissenso con la linea amministrativa di Greco e per prendere le distanze da alleati ormai poco propensi al dialogo.