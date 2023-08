Rendiconto e bilancio, civici: “Tempi certi per averli in aula, propedeutici al riequilibrio”

Gela. Il loro sostegno, sulla base della linea di “responsabilità” istituzionale che si sono dati, per l’amministrazione comunale e per i pro-Greco è un tassello irrinunciabile. Seppur con strategie non del tutto conformi a quelle dei consiglieri che stanno con la giunta, i civici di “Una Buona Idea” non hanno optato per il muro contro muro neanche sugli atti finanziari. La presenza l’hanno garantita. Ora, però, con l’approvazione del rendiconto 2021 e con il sì all’adesione al piano di riequilibrio, i consiglieri civici Davide Sincero e Rosario Faraci attendono riscontri sui tempi delle tappe successive. In aula, con il question time di lunedì prossimo, porteranno una dettagliata interrogazione sul tema. Intendono avere riscontri concreti sul cronoprogramma che dovrà portare al piano di riequilibrio vero e proprio. I consiglieri di “Una Buona Idea” pongono l’esigenza di tempi certi per l’approdo all’assise civica del rendiconto 2022 e del bilancio di previsione 2023-2025. Sono considerati passaggi propedeutici al piano di riequilibrio, che sulla base del timing dettato dalla normativa in materia va approvato non oltre fine ottobre, per poi essere trasmesso alla Corte dei Conti chiamata a decidere su eventuali spiragli per evitare il dissesto.