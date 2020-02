Ricorso respinto, Spata: “Dal Tar ci aspettavamo decisione di questo tipo”

Gela. “Ci aspettavamo una decisione di questo tipo da parte del Tar”. Il leghista Giuseppe Spata, che si è messo alla testa della coalizione di centrodestra e che ieri ha incassato il no al ricorso sull’eventuale annullamento dell’esito elettorale, ha parlato ieri nel corso della diretta dell’approfondimento “Agorà”, condotto da Franco Gallo. “Avevamo questo sentore – ha proseguito – soprattutto alla luce della nota prodotta dai legali della maggioranza e rilasciata dall’Ufficio elettorale del Comune”. La stessa dichiarazione di regolarità delle procedure di autenticazione delle liste pro-Greco che Spata e il centrodestra ritengono non veritiera, anche rispetto alla firma dell’ex responsabile dell’ufficio. Per questa ragione, il leghista ha fatto notificare un atto di citazione per querela di falso. “E’ un procedimento diverso da quello del Tar – ha continuato – che ci permetterà di sentire testimoni e inoltre avrà la presenza del pubblico ministero. Ha come obiettivo provare quello che abbiamo sempre sostenuto”. Quindi, per l’alleanza di centrodestra ci sarebbero presunti profili di irregolarità nelle procedure che hanno dato il via libera a quattro liste a sostegno di Greco, nonostante il Tar ne abbia appena confermato l’assoluta regolarità.