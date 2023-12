Rideterminazione Imu, l’aula stoppa il provvedimento: niente numero legale al momento del voto

Gela. Se le variazioni di bilancio più urgenti per i progetti sono state approvate in aula consiliare, lo stesso non è valso per i primi adempimenti legati al dissesto dell’ente comunale. Bisognerà attendere infatti per la rideterminazione delle aliquote Imu. Il segretario generale Carolina Ferro ha voluto precisare che nell’eventualità di una mancata approvazione, il ministero bloccherà ogni tipo di trasferimento, così come previsto dalla disciplina in materia. Assai scettici sul provvedimento i civici di “Una Buona Idea”. Il capogruppo Davide Sincero ha fatto rilevare che con la rideterminazione chi ha già regolarizzato la sua posizione dovrà versare una quota superiore, trovandosi praticamente ancora in debito con Palazzo di Città. Dall’altro lato, ha sottolineato, non c’è stato alcun miglioramento nei controlli e nella riscossione per chi non è in regola. Più in generale, i pochi consiglieri presenti hanno mostrato perplessità. Il sindaco Lucio Greco ha ribadito che si tratta di adempimenti disposti dalla legge.