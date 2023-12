Consiglio approva le variazioni più urgenti per i progetti, Sincero: “Intero centrodestra assente”

Gela. Questa volta, la soglia del voto era inferiore e le tre variazioni di bilancio più urgenti, per lo Youth center, per Gela digitale, e per il polo della cultura di largo San Biagio (con la biblioteca), sono state approvate. Pro-Greco e “responsabili” (seppur non tutti sulla stessa linea) hanno garantito il sì e comunque hanno mantenuto il numero legale, che invece ieri era venuto meno da subito. “Prendo atto che un’intera classe politica di opposizione oggi è assente – ha detto il consigliere civico Davide Sincero – la città capirà anche questo”.