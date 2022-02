Rifiuti, gara solo per Gela sempre più lontana: non ci sono le condizioni

Gela. Non c’è possibilità di una gara per il servizio rifiuti, solo per il Comune di Gela. Dalla Srr arrivano queste indicazioni e risalgono alle scorse ore. Il parere che i vertici della Srr4 hanno richiesto ha dato esito negativo. Ora, per l’amministrazione comunale si pone l’esigenza di nuove determinazioni e pare possibile delineare l’intesa sul servizio in house, ma solo a precise condizioni.