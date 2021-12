Rifiuti, Greco: “Contatti avviati con Invitalia per la gara, valuteremo i tempi”

Gela. La riunione di ieri, che ha messo insieme il sindaco Lucio Greco e i suoi alleati, è servita perlomeno a dare una maggiore tutela politica all’avvocato, rispetto al delicato capitolo del servizio rifiuti. C’è un assenso di massima di tutti gli alleati sulla linea tracciata dal sindaco, che vorrebbe arrivare ad una gara solo per il Comune di Gela, senza il servizio in house affidato invece alla “Impianti Srr”. Sarà necessario un nuovo approfondimento, da concludere in tempi brevissimi. Il sindaco mantiene contatti e una corrispondenza con Invitalia, che nel suo progetto potrebbe operare come stazione appaltante. “Aspettiamo una call, con Invitalia, la Regione, il segretario generale, l’assessore Malluzzo e tutti i consiglieri che vorranno partecipare – dice Greco – i contatti sono in corso. Vogliamo capire che tempi possano esserci per arrivare alla gara. Va valutato se possano essere più brevi di quelli che invece si verrebbero a determinare con l’intervento dell’Urega. Chiaramente, se dovessero emergere tempi troppo lunghi, allora ne prederemo atto. Rimangono, però, tutte le mie riserve sulla gestione in house. Su questo tema così importante ho voluto coinvolgere tutto il consiglio comunale”. L’avvocato è convinto che la soluzione di affidare il servizio alla “Impianti Srr”, che l’ha ottenuto per tutti i Comuni dell’ambito, non sia quella che possa portare ad una gestione efficiente e ad un miglioramento degli standard qualitativi. In più occasioni, Greco ha sollevato tante perplessità, mentre la Srr4 va avanti proprio con la soluzione in house. “Noi rimaniamo coerenti con quello che abbiamo detto, sia sul servizio che su Timpazzo – aggiunge il sindaco – spero che nessuno faccia demagogia, come invece continua a fare qualcuno”. I rapporti istituzionali tra il sindaco e i vertici di Srr4 e “Impianti Srr” sono da tempo piuttosto deteriorati e sul servizio la tensione è aumentata. Il sindaco ha firmato una nuova proroga a Tekra, in attesa di arrivare ad una soluzione. L’azienda campana continuerà a coprire le attività fino al prossimo marzo.