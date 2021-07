Rifiuti, “Impianti” presenta numeri: Picone, “bilancio ok, Pd-M5S vengano a Timpazzo”

Gela. Bilancio 2020 chiuso in positivo, anche se su un arco temporale più ridotto, e tariffe di conferimento ai minimi, a 65 euro a tonnellata, rispetto agli iniziali 135 euro. Mentre domani il fronte contrario all’aumento dei rifiuti a Timpazzo manifesterà contro l’arrivo degli autocompattatori autorizzati dalla Regione, l’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha presentato numeri definiti “importanti sia in termini di efficienza sia in termini di economicità”. “Impianti Srr è una realtà pubblica che in un anno ha avuto uno sviluppo non prevedibile. Ha avviato percorsi occupazionali, che ha in cantiere la previsione di progetti industriali altamente tecnologici, che ha cessato l’eterno meccanismo delle proroghe – spiega l’amministratore – che sta lavorando per una scommessa importante che vedrà nei prossimi mesi ottimizzare il servizio di raccolta in house, che entro questa estate riuscirà a risolvere il problema dell’emergenza organico ai Comuni”. Un messaggio piuttosto chiaro verso chi, da tempo, contesta la linea generale della Srr e della stessa “Impianti”, la società in house che porta avanti la piattaforma integrata di Timpazzo e che ha appena firmato l’intesa per l’arrivo di duecento tonnellate supplementari.