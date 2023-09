Rifiuti speciali interrati, smaltimento illecito in un’area sulla Gela-Butera

Tutti i rifiuti sono suddivisi ordinatamente in cumuli pronti da interrare. Una situazione vergognosa che, a giudicare dalla mole enorme di rifiuti, va avanti indisturbata da anni. Il dislivello tra il terreno originario e quello ricoperto dai cumuli supera abbondantemente i due metri di altezza, segnale che è sicuramente da diverso tempo che i i rifiuti vengono compattati, interrati e poi spianati. Ad evidenziare l’operatività quasi quotidiana della discarica anche le numerose tracce di movimentazione di mezzi pesanti che vengono presumibilmente utilizzati per scaricare e sbancare i tantissimi cumuli presenti nell’area. La quantità di inerti è davvero impressionante. lungo l’area sono centinaia i metri quadri ricoperti da rifiuti che sono considerati speciali e pericolosi, e che dovrebbero essere smaltiti correttamente: di certo non abbandonati all’aperto. Un vero e proprio racket dei rifiuti denunciato dall’associazione antiracket gelese che invita tutti a non voltare la testa dall’altra parte.