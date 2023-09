La ”Terra di Mezzo” delle discariche, il Procuratore Musti: “Non abbiate paura di denunciare”

Gela. La discarica sulla Gela – Butera dove quotidianamente venivano smaltiti e interrati rifiuti inerti e scarti della lavorazione edile, dopo la nostra denuncia è finita inevitabilmente sotto i riflettori degli investigatori.

Ma quello che abbiano raccontato di quell’area è solo la punta di un iceberg di un problema per troppo tempo ignorato o sottovalutato che di fatto sta deturpando e inquinando il territorio in maniera irreversibile.

Che le nostre periferie e le nostre campagne fossero ormai trasformate in discariche a cielo aperto è un dato assodato ormai da tempo. Stradine isolate e trazzere di campagna sono prese d’assalto quotidianamente da incivili senza scrupoli che le utilizzano per scaricare la loro immondizia.

Ma esplorando le campagne salta all’occhio con una certa facilità che ad abbandonare i rifiuti non sono semplicemente cittadini indisciplinati che non vogliono fare la differenziata.

Enormi carichi di immondizia di ogni tipo viaggiano lungo strade e trazzere della nostra periferia e si spostano di contrada in contrada in un dedalo di sentieri difficili da trovare, per poi essere dati alle fiamme o sversati in cave e capannoni abusivi. I crimini ambientali sono in preoccupante estensione e danneggiano il territorio minacciando la salute dei cittadini.

E così le campagne si trasformano in una sorta di Terra di Mezzo per tutte quelle aziende, spesso in nero, che trovandosi nell’impossibilità di scaricare nei luoghi preposti perché privi dei documenti necessari per smaltire gli scarti di lavorazione in maniera regolare approfittano di questi lembi di terra per liberarsi dei rifiuti, certi ormai di una certa aura di impunibilità che deriva dalla mancanza di controlli e quindi di sanzioni.

E ogni discarica abusiva rappresenta un segnale piccolo o grande che esiste un servizio di raccolta “alternativo” all’interno dei comuni che per pochi euro eviterebbe ai cittadini il “fastidio” di fare regolarmente la differenziata.