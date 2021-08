Rifiuti, Usb chiede atti dell’affidamento alla “Impianti”: “Anche su entità offerta”

Gela. Gli atti dell’affidamento del servizio rifiuti alla “Impianti Srr” vanno pubblicati e resi noti. Una richiesta ufficiale è stata inoltrata dalla segreteria provinciale dell’Usb. Il segretario Luca Faraci ha scritto al “responsabile della trasparenza” della Srr4, che controlla la “Impianti Srr”. Alla società in house, amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone, è stato affidato il servizio rifiuti per tutti i Comuni dell’ambito, compreso Gela. Il cambio di guardia con Tekra dovrebbe concretizzarsi a settembre, anche se per Comuni come Gela i tempi potrebbero essere più lunghi. I sindacati, compreso l’Usb, hanno chiesto un confronto in prefettura, sull’intera organizzazione del nuovo servizio ma anche sull’eventualità di ulteriori proroghe all’azienda campana. La questione non è semplice da risolvere, anche se l’attività preparatoria prosegue. Allo stesso tempo, nella missiva appena inviata, Faraci richiede la pubblicazione “della nomina del responsabile unico del procedimento” e della “relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta”.