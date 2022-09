“Riformare” la disciplina dei comitati di quartiere, proposte e primi confronti

Gela. Una rivisitazione delle macroaree della città, che sia alla base di una regolamentazione chiara dei comitati di quartiere. La questione, lunedì, è ritornata in consiglio comunale, con un’interrogazione presentata dall’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia. L’amministrazione comunale, per il tramite dell’assessore Ivan Liardi, vuole riprendere l’iter, così da definirlo con elementi precisi. Il punto di partenza sembra la disciplina risalente agli inizi del 2000. Intanto, fuori dal municipio qualcosa si muove. Il presidente del comitato spontaneo Carrubbazza, Orazio Caiola, ha iniziato a discuterne insieme ai rappresentanti di altri quartieri della città. E’ stato creato un gruppo whatsapp, per mettere in comune dati e proposte.