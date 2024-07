“Rigenerazione urbana”, definitivo l’appalto per il lungomare: “Lavori dopo l’estate”

“Stiamo inoltrando una nota per la consegna delle aree demaniali e dopo l’estate inizieranno i lavori”, spiega Di Dio. Gli interventi prevedono inoltre la demolizione degli ex lidi in disuso, che ricadono nell’area dei cantieri. Rimane il punto interrogativo sul futuro dell’ex La Conchiglia, a sua volta con costanti cedimenti. L’iter dell’appalto non è stato dei più semplici ma alla fine si è concretizzato pure con fondi ulteriori per le demolizioni degli ex lidi. A maggior ragione, l’amministrazione dovrà accelerare sul Piano del demanio marittimo ancora non concretizzato.