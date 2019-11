RIGORE DI LUKAKU NEL RECUPERO, L’INTER VINCE 2-1 IN RIMONTA A BOLOGNA

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Inter vince in rimonta 2-1 contro il Bologna al Dall’Ara. I rossoblù erano andati in vantaggio con Soriano al 59′, ma Lukaku ribalta la gara trovando il pareggio al 75′ e la doppietta su calcio di rigore al 91′. Primo tempo equilibrato, il Bologna gioca a buoni ritmi e con aggressività, l’Inter invece va più concretamente vicino al gol. Da annotare, nel primo tempo, le occasioni da rete di Martinez e Lukaku, murate dalle parate miracolose di Skorupski. La punta belga fa registrare un’altra chance importante, salvata in corner da Bani. I nerazzurri potrebbero festeggiare in due occasioni, ma le reti di Martinez al 33′ e dello stesso Lukaku al 38′ non vengono convalidate, una per fuorigioco e l’altra perché il pallone aveva superato la linea di fondo sul cross. I rossoblù riescono a sbloccare il tirato match al 59′ della ripresa, Svanberg serve Soriano che va al tiro e, complice una deviazione di De Vrij, piega le mani ad Handanovic firmando l’1-0. L’Inter prova a reagire con Lukaku, che non spinge in rete il pareggio ma ci riuscirà poco dopo. Al 75′ Skriniar si gira in area, miracolo di Skorupski che nulla può sulla ribattuta del belga per l’1-1. La squadra di Conte vuole la vittoria, la trova al fotofinish con il calcio di rigore realizzato al 91′ da Lukaku dopo il fallo di Orsolini su Lautaro Martinez.

