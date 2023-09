Riqualificazione Montelungo, dem: “Sia modello per il ciclo delle acque reflue”

Gela. Dopo parecchie traversie, la riqualificazione dell’area di Montelungo, progetto finanziato con il programma “Rigenerazione urbana”, potrebbe avviarsi ad un inizio concreto. L’appalto integrato è stato affidato, a conclusione della procedura di evidenza pubblica. Un risultato che viene valutato favorevolmente dagli attuali vertici del Pd locale. “Sicuramente, bisogna fare i complimenti a chi ha lavorato per arrivare a questo punto – dicono il commissario dem Giuseppe Arancio e il vice Giuseppe Fava – ora, però, bisogna anche guardare ad un’ulteriore prospettiva”. Per i dem, infatti, quello di Montelungo può diventare un modello nella gestione del ciclo virtuoso delle acque reflue depurate. E’ un tema che i dirigenti del Pd seguono da diversi anni e proprio Arancio e Fava si occuparono di analizzarlo nell’ottica che poi condusse l’Ars a varare una normativa ad hoc. Del resto, le acque reflue, come più volte spiegato anche dagli esponenti democratici, potrebbero alleviare le pesanti sofferenze di migliaia di operatori e di aziende agricole che continuano a patire le conseguenze di dighe che non danno il sostegno necessario.