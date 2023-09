Riqualificazione Montelungo, nuovo tentativo: pubblicati tutti gli atti di gara

Gela. In un periodo decisamente delicato per le sorti di tanti progetti già finanziati, a Palazzo di Città gli uffici del settore “governance e attuazione Pnrr” ci riprovano con l’iter per la riqualificazione di Montelungo. Oltre cinque milioni di euro che rientrano nel sistema di “Rigenerazione urbana”. Era stato presentato l’avviso per l’assegnazione dell’appalto integrato, con la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori. C’è stato però bisogno di un annullamento in autotutela, per approfondimenti tecnici. Adesso, gli uffici coordinati dal dirigente Antonino Collura hanno provveduto a pubblicare i nuovi atti per arrivare all’aggiudicazione. Si va avanti con procedura negoziata attraverso la piattaforma Asmel. L’assessore Francesca Caruso e il dirigente Collura avevano indicato le caratteristiche principali di un intervento che rientra tra quelli più importanti nel cronoprogramma dell’amministrazione comunale, inevitabilmente rallentato dalla crisi finanziaria ma anche da diversi stop intermedi.