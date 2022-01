Riqualificazione via Venezia, lavori vanno in gara: due milioni per gli interventi

Gela. Sono stati necessari adeguamenti, anche dei criteri minimi ambientali. Dopo una “falsa partenza”, risalente a tre anni fa, va in gara il progetto per i lavori di riqualificazione di via Venezia, una delle aree nodali dell’intera viabilità urbana. Si tratta di un’arteria stradale che necessita di interventi accurati. Da anni, se ne chiede anche una messa in sicurezza, che eviti gravi incidenti, spesso verificatisi in quella zona. I tecnici del settore “grandi opere pubbliche”, attraverso l’ufficio “manutenzione viabilità cittadina”, hanno pubblicato tutti gli atti. La scelta dell’azienda avverrà con una procedura negoziata, attraverso la piattaforma Mepa. Saranno invitate almeno dieci imprese, che abbiano intenzione di formulare un’offerta. I lavori ammontano a circa due milioni di euro, che furono stanziati inizialmente, attraverso il programma del “Patto per il Sud”. Sono stati annullati, invece, tutti gli atti che tre anni fa avrebbero dovuto portare alla gara, da affidare all’Urega.