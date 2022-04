Riqualificazione via Ventura, chiusa procedura di gara: lavori affidati ad azienda locale

Gela. E’ una delle arterie stradali del centro storico, che da tempo versa in condizioni critiche, per una lunga mancanza di manutenzione. Si sono concluse, però, le fasi di gara per i lavori di via Ventura. Sono stati affidati all’azienda locale Gmp Costruzioni, con un ribasso del 30 per cento. L’importo complessivo si aggira intorno ai 787 mila euro. Da tempo, si chiedevano interventi consistenti, per ripristinare un’arteria stradale, molto battuta dal traffico veicolare. Le procedure per l’affidamento sono state concluse.