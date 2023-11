Riqualificazione via Venezia, via Pozzillo e via Falcone: affidato incarico di progettazione

Gela. I progetti già finanziati, come più volte riportato, sono un capitolo irrinunciabile per l’amministrazione comunale, soprattutto in una fase di crisi, culminata nel dissesto. Un totale di trenta milioni di euro è l’entità economica riconosciuta a Palazzo di Città per il programma “Qualità abitare”. I tempi disposti a livello ministeriale stringono e negli uffici comunali, attraverso il settore governance e attuazione Pnrr, si sta procedendo agli incarichi di progettazione. È il turno dell’investimento per la riqualificazione di via Venezia, via Pozzillo, via Falcone e la realizzazione di una corsia ciclabile. È stato affidato l’incarico di elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economico. L’assegnazione, con offerta Mepa, è andata all’architetto calatino Francesco Sagone. Circa ottantamila euro complessivi, garantiti da una precedente prenotazione di spesa.