Rischio dissesto, Greco segue l’asse con la Regione: contatti e incontri

Gela. Le trattative politiche chiuse sulla nuova giunta hanno sicuramente alleggerito la pressione e l’amministrazione comunale in questo fine anno si sta concentrando quasi esclusivamente sull’emergenza dei conti del municipio, per scongiurare l’ipotesi del dissesto. La parentesi della presentazione degli assessori è servita a ribadire il concetto. “La situazione è difficile – ha detto il sindaco – e gli assessori che hanno accettato si assumeranno onori e oneri”. L’avvocato sa che allo stato non c’è un’unica via maestra, ma si tenta di battere ogni ipotesi che possa far uscire l’ente dal cono d’ombra del dissesto. Sono proseguiti i contatti con i consulenti incaricati di valutare le carte. Negli scorsi giorni, Greco ha affidato un incarico di esperto all’attuale dirigente dello Iacp di Catania Calogero Centonze, che a sua volta era stato consultato per verificare quali azioni mettere in campo. Pare che il sindaco, sempre oggi, abbia avuto la possibilità di incontrare esponenti del governo regionale, forse anche Falcone che ha la delega all’economia. Ufficializzando la nuova giunta, il primo cittadino ha spiegato che si attende un riscontro concreto “dalla politica regionale”. Il canale di dialogo, anzitutto con lo stesso Falcone, non è mai mancato e prosegue sulla scia già tracciata quando l’esponente forzista guidava l’assessorato alle infrastrutture, nel governo Musumeci. Una possibile sponda dall’assessorato all’economia, che pare già da tempo stia seguendo la vicenda, potrebbe aprire ulteriori prospettive per cercare di strappare l’ente comunale dalla morsa del dissesto.