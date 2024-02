“Risparmi Ato con gestione Lucisano, strano silenzio sindaci”, Greco: “No ampliamento Timpazzo”

Gela. Sul sistema locale dei rifiuti potrebbe tenersi, a breve, una seduta monotematica del consiglio comunale. Lo ha spiegato il sindaco Lucio Greco, su proposta del consigliere comunale Vincenzo Cascino al quale si sono associati i consiglieri di “Una Buona Idea”. In aula, il primo cittadino, rispondendo all’interrogazione del leghista Emanuele Alabiso, ha fatto un excursus, tecnico e politico. “La situazione del decoro in città sta migliorando rispetto a quello che aveva lasciato Tekra – ha detto – ma molto deve essere ancora fatto. Spiace che ci siano state sanzioni ad Impianti Srr ma bisogna migliorare. Non capisco le ragioni che hanno indotto la società a non dare risposte sulla richiesta di prendersi cura di aree verdi e rotatorie”. Greco ha posto attenzione specifica alle richieste di Alabiso sull’Ato. A metà mese si terrà l’assemblea chiesta da sei sindaci che mettono in discussione la guida del commissario Giuseppe Lucisano. “Costi ingenti per la gestione? Non capisco a cosa si riferiscano i colleghi sindaci – ha continuato Greco – nel 2021, il risparmio è stato di oltre tre milioni e mezzo di euro. Nel 2022, di 558 mila euro. Al dipartimento regionale acqua e rifiuti, di recente, seppur non ci fossero gli altri sindaci, il commissario ha anche preannunciato un bilancio per la chiusura della liquidazione. Mi sembra strano invece che nessuno di quei sindaci abbia sentito il dovere di solidarizzare con il commissario, a seguito dei danneggiamenti patiti dall’impianto di compostaggio. E’ un danno che si fa ai cittadini. Per conferire in altri impianti, i costi sono maggiori e Impianti Srr impone tariffe elevate per i sovvalli dell’Ato, con gli stessi Comuni della Srr. Non mi pare che sia un atteggiamento volto al risparmio per i cittadini. Non si possono far pesare i contenziosi giudiziari sugli utenti”. Greco, inoltre, è stato netto su Timpazzo. Di recente, la commissione tecnica specialistica ha indicato più di una criticità sul progetto di ampliamento della discarica, con due nuove vasche. “Noi faremo le barricate – ha concluso Greco – questo territorio non sarà calpestato. Tanti Comuni di altre zone dell’isola continuano a conferire nel sito. Ma l’emergenza deve avere una fine. Quella è una zona con tanti vincoli, anche ambientali. Io sono fermamente convinto che si debba difendere il territorio”.