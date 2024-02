Lavori via Martinica, scontro in aula tra Greco e i civici: “Siete stati in amministrazione”

Gela. Se i civici di “Una Buona Idea” hanno concesso uno spiraglio ulteriore all’amministrazione comunale, affinché si possa pervenire al risultato dell’avvio di Macchitella lab, snodo che per il gruppo è essenziale; altri toni si sono registrati sui lavori di via Martinica e delle strade limitrofe. I residenti da anni attendono le opere di base, comprese quelle per la viabilità della zona. I cantieri si sono però fermati da tempo. Il capogruppo civico Davide Sincero ha insistito su chiarimenti in merito ai ritardi. Per Greco, però, si tratta di un’iniziativa “singolare” perché arriva da “una forza che ha governato per oltre quattro anni e dovrebbe conoscere i problemi che ci sono”. Secondo il sindaco, i civici dovrebbero sapere che esistono difficoltà organizzative negli uffici. “C’era il vostro assessore Di Stefano”, ha continuato. Poco personale e carenze che si susseguono in una “macchina sgangherata”, così l’ha definita. “Non si doveva arrivare a questo punto – ha continuato – già le precedenti amministrazioni avrebbero dovuto mettere mano alle procedure di concorso”. Per Sincero, le risposte di Greco non hanno dato alcun elemento utile rispetto alle richieste sulla vicenda dei lavori di via Martinica. L’iter è rimasto fermo per mesi. “Solo oggi si è proceduto all’individuazione del rup”, ha continuato il consigliere.