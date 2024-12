Risultati al vertice per le allieve della scuola “Arabesque”, podi e prestazioni al festival etneo

Gela. Continuano le ottime prestazioni e i successi per la scuola di danza “Arabesque”. Le allieve hanno partecipato al Festival etneo della coreografia, tenutosi domenica scorsa al “Palaghiaccio” di Catania. Le allieve si sono confrontate con scuole di alto livello, distinguendosi in tutte le categorie. Molti primi e secondi posti nelle diverse categorie di classico, modern e contemporaneo:

2° posto classico assolo e 1° posto modern assolo categoria D per Maria Francesca Carpino,

2° posto classico gruppo categoria D,

2° posto modern gruppo categoria C,

1° posto ex aequo classico gruppo categoria B,

2° posto contemporaneo gruppo categoria B,

1° posto modern gruppo categoria A.

Inoltre premio coreografico per assolo modern D e svariati riconoscimenti per presenza scenica, con borse di studio.